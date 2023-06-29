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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية الأعلى في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة


قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بإجمالى 10 آلاف و152 خدمة وذلك وفقاً لتقرير وزارة الصحة والسكان ، والتي تم تدشينها يوم الأحد الماضى بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار   " معاك من اول يوم " وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم.


وأشار محافظة المنوفية إلى أن المحافظة احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية فى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية ومنها 4133 خدمة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي ، و 1138 خدمة لدعم صحة المرأة ، فيما قدمت 888 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين ، وأوضح المحافظ أن المبادرة تضم كافة المبادرات الرئاسية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و 238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

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وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعة يومية لانتظام سير العمل بالمبادرة ، مؤكداً أنه قد أعطى توجيهات مشددة بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مطالباً جموع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للاستفادة بكافة خدماتها المتميزة ، وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية والتي تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، لافتاً أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي.

100 يوم صحة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأمراض المزمنة الخدمات الصحية المبادرة الرئاسية محافظة المنوفية

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