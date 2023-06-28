الأورمان: توزيع 21.5 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة على الأسر الأكثر احتياجا في المنوفية

بدأت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية في أول أيام عيد الأضحى المبارك في الانطلاق لذبح أضاحيها المحلية داخل مجزر أشمون بعزبة لمعى بمركز أشمون المعتمد من وزراة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .



واكد أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.



وأوضح، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة المنوفية تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.



وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية الذبح بدات بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة وتستمر الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، حيث يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.



وأوضح شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت الدول التى يتم ذبح فيها رؤوس المواشي المستوردة بالذبح ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، بحضور وفد من جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى، وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.



واختتم شعبان أن اجمالى ما يتم ذبحه هو مليون و350ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية لهذا العام 2023 تقريباً وان حصة محافظة المنوفية 21الف و500كيلو لحوم، وأنه توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .