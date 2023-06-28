عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالات التعدى المخالفة بمراكز أشمون وقويسنا وتلا

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية


وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.


تواصل مديرية الزراعة و بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة تأكيدا لهيبة الدولة ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدى  بمراكز أشمون وقويسنا وتلا على مساحة  إجمالية (329) متر ، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار مرور اللجان المشكلة على الأحواض بنطاق المحافظة  لكشف أية حالة تعدى في المهد لإنفاذ القانون حيالها وعدم السماح للمتعدين باستكمال إجراءات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك .

بالفشار وغزل البنات.. أطفال المنوفية يحتفلون بعيد الأضحى في الحدائق والمتنزهات |صور

محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان ولحوم على عمال النظافة ويشكرهم على جهودهم


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد ، مؤكدا على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية  بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أجازة عيد الأضحى المبارك إزالة التعدى الأراضى الزراعية محافظ المنوفية مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

ترشيحاتنا

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

التعجل في الحج.. معناه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ