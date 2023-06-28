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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالفشار وغزل البنات.. أطفال المنوفية يحتفلون بعيد الأضحى في الحدائق والمتنزهات |صور

احتفال اهالي المنوفية
احتفال اهالي المنوفية بعيد الاضحي

خرج العشرات من الأطفال والأسر في محافظة المنوفية الي الحدائق والمتنزهات للاحتفال باول أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي مدينة الباجور شاركت رئيسة المدينة مروة زهران الاطفال في احتفالاتهم داخل حديقة 30 يونيو، وحرصت علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

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كما خرج أهالي أشمون إلي الحدائق والمتنزهات وسط انتشار بائعي البلالين والفشار وغزل البنات وسط إقبال من الأطفال.

وفي مركز الشهداء خرج العشرات إلي ممشي المدينة الذي تم إنشاؤها من أجل أن يكون متنزها للأهالي وسط المدينة.

كما توافد العشرات من الأطفال علي الالعاب المنتشرة في شوارع مركز المحافظة من أجل الاستمتاع باول أيام عيد الاضحي.

وشهدت حدائق الطفل في مراكز المحافظة اقبالا من الأطفال وأسرهم للاستمتاع بالالعاب والمساحات الخضراء .

احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
احتفالات اهالي المنوفية بعيد الاضحي
اهالى اشمون التقاط الصور التذكارية الحدائق والمتنزهات أول أيام عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك محافظة المنوفية

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