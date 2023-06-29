جهود مبادرة حياة كريمة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.. تفاصيل

‏قال محمد أبو عيطة ‏مراسل فضائية إكسترا نيوز، إن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية يضم حوالي ‫٤٠٠ الف ‏نسمة وتمثل مساحته تقريبا حوالي 7% من إجمالي مساحة محافظة المنوفية.

وتابع محمد أبو عيطة خلال لقائه في فضائية "اكسترا نيوز"، ‏أن مركز الشهداء به حوالي من 350 إلي 400 مشروع مختلف في جميع أنواع المشروعات التي تتكفل بها حياة كريمة سواء في البنية التحتية أو حتى في تنمية الإنسان و نسبة الإنجاز في المركز تتجاوز حوالي 90% في أغلب مشروعات التطوير التي تجري في جميع ربوع هذا المركز.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن هناك بالفعل مشروعات تم إنجازها وتسليمها إلى الجهات الحكومية التي تختص بإدارتها واستفاد بها المواطنون بالفعل وأصبحت تقدم العديد من الخدمات في هذه الآونة.