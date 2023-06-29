الحاجة فريال ابنة المنوفية.. كلفت شابا بالرجم عنها وتوفيت مع آخر حصوة

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية شرانيش بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة الحاجه فريال عمر أثناء أدائها رحلة الحج في الأراضي المقدسة.

وأعلنت مساجد القرية وفاة الحاجه فريال عمر أثناء رمي الجمرات ودفنها في البقيع، وذلك أثناء ذهابها لأداء رحلة الحج بالأراضي المقدسة.

وقال محمد الحديدى، أحد المتواجدين معها في رحلة الحج، أن الحاجة فريال وكلته بالرجم ورمي الجمرات بعد وصولهم الي مني، وأصابها التعب وتوفت مع اخر حصوة في الرجم لها.

وأضاف أنها دخلت المستشفى بعد شعورها بالإعياء إلا أنهم اعلنوا وفاتها مع اخر حصوة في رمي الجمرات لها.

وقال محمود، ابن شقيقتها، إن الحاجة فريال والدة زوجته وخالته ذهبت من أجل أداء فريضة الحج وكانت سعيدة للغاية، ورحلت في أطهر مكان وهي في ضيافة الرحمن.