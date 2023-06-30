عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذكرى 30 يونيو.. مشروعات عملاقة في المنوفية وإنجازات بتكلفة 45 مليار جنيه

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال جولة ميدانية لتفقد مشروعات المحافظة

أعادت ثورة 30 يونيو البلاد إلي طبيعتها، وشهدت محافظة المنوفية طفرة تنموية شاملة في شتى القطاعات الخدمية تماشياً مع  أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاعات الخدمية خلال الفترة بلغت 30 مليار جنيه مشروعات منتهية ، فضلاً عن (15 مليار جنيه ) قيمة مشروعات جارى العمل بها لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ثورة 30 يونيو.. حياة كريمة تغير ملامح قرى المنوفية بـ1606 مشروعات خدمية

المنوفية.. إزالات تتعديات علي الأراضي الزراعية بقويسنا والشهداء وحملات لضبط المخالفين

وتجاوزت جملة الاستثمارات بقطاع الطرق (9) مليارات جنيه وذلك في طفرة كبيرة لم تشهدها محافظة المنوفية منذ سنوات طويلة لإحداث تنمية شاملة بالبنية التحتية لقطاع الطرق بكافة المراكز والمدن ، ومنها رصف الطرق والكباري والممولة بالتنسيق مع ( وزارة النقل(6)مليار و 932 ألف جنيه - و الخطة الاستثمارية( 1)مليار و 321 ألف جنيه - وصندوق تطوير المناطق الحضرية(336)مليون جنيه - ووزارة التنمية المحلية( 236) مليون جنيه - ورد الشيء لأصله(184) مليون جنيه - ومشاركة مجتمعية (67) مليون جنيه - ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي (6) مليون جنيه ).

كما شهد قطاع الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي ، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء .

كما أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة (125) مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، وقامت المحافظة بوضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها ، إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب ، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، تطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات .

كما بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه وبلغت( 5 مليار و171مليون جنيه) بقطاع الصرف الصحي لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا قطاع التربيةوالتعليم  بالمحافظة بلغ (2مليار و782مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية . 

كما كان للخدمة الصحية جزء كبير لتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة ، وبلغت جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت ( 847 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 ، لافتاً أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى (4) مليار جنيه.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستثمارات الدولة البنية التحتية التنمية المحلية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الطرق والكباري المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

قوات الأمن السعودي تلقي القبض علي 3 مقيمين مصريين.. اعرف السبب

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بعد فاولر.. أسطورة ليفربول ينهي اتفاقه على تدريب نادٍ سعودي

البطيخ فيه سم قاتل| القصة الكاملة لوفاة الطفل ريان بسبب أمه في الدقهلية

أبو العينين : الشعب المصري جبار لا يترك حقه وثار ضد الإخوان ..فيديو

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة جديدة في مصر

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

الصفاقسي يهدي الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ