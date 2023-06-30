ذكرى 30 يونيو.. مشروعات عملاقة في المنوفية وإنجازات بتكلفة 45 مليار جنيه

أعادت ثورة 30 يونيو البلاد إلي طبيعتها، وشهدت محافظة المنوفية طفرة تنموية شاملة في شتى القطاعات الخدمية تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاعات الخدمية خلال الفترة بلغت 30 مليار جنيه مشروعات منتهية ، فضلاً عن (15 مليار جنيه ) قيمة مشروعات جارى العمل بها لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجاوزت جملة الاستثمارات بقطاع الطرق (9) مليارات جنيه وذلك في طفرة كبيرة لم تشهدها محافظة المنوفية منذ سنوات طويلة لإحداث تنمية شاملة بالبنية التحتية لقطاع الطرق بكافة المراكز والمدن ، ومنها رصف الطرق والكباري والممولة بالتنسيق مع ( وزارة النقل(6)مليار و 932 ألف جنيه - و الخطة الاستثمارية( 1)مليار و 321 ألف جنيه - وصندوق تطوير المناطق الحضرية(336)مليون جنيه - ووزارة التنمية المحلية( 236) مليون جنيه - ورد الشيء لأصله(184) مليون جنيه - ومشاركة مجتمعية (67) مليون جنيه - ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي (6) مليون جنيه ).

كما شهد قطاع الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي ، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء .

كما أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة (125) مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، وقامت المحافظة بوضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها ، إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب ، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، تطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات .

كما بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه وبلغت( 5 مليار و171مليون جنيه) بقطاع الصرف الصحي لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا قطاع التربيةوالتعليم بالمحافظة بلغ (2مليار و782مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية .

كما كان للخدمة الصحية جزء كبير لتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة ، وبلغت جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت ( 847 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 ، لافتاً أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى (4) مليار جنيه.