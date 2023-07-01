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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: الانتهاء من نحر 30 عجل أضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع الأضاحي في
توزيع الأضاحي في المنوفية


كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من ذبح (30) عجل بقرى أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بالمجان لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة الاحتفال بالعيد وذلك بالتنسيق الكامل مع جمعية الأورمان.


يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم يد العون والمساعدة  لتلك الفئات المستحقة في مختلف مراكز وقرى المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى كونها أحد أهم المجالات التنموية.

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وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن عملية الذبح بدأت من صباح أول أيام العيد بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة، لافتا إلى أن عملية توزيع لحوم الأضاحى تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة والاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة من قبل الجمعيات المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها. 
وقدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالى وأبناء  شعب المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مثمناً جهود جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع.

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