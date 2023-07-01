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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر، قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجانى مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع. 

وخالف المذكور القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ قانون محال الجزارة وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب “جنش” لذبح الأضاحى حيث تم تحرير محضرى إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة .

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هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

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