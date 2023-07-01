111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

وقعت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة غرامة مالية على أحد الجزارين في منطقة حي شرق مدينة نصر، وذلك بعد اعتدائه على حرم الطريق و أعمدة المونوريل، وائتلافه للطريق والاسفلت.

وقدرت الغرامة التي تم توقيعها على الجزار بحوالي 111 ألفا و907 جنيهات، حيث أن هذا المبلغ هو تقدير لحجم التلفيات والخسائر التي تسبب بها الجزار.

واكدت محافظة القاهرة أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الاضحى، وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الاجراءات الحاسمة حيالها .