أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدى على أحد أعمدة المونوريل خلال عيد الأضحى .

وأكدت محافظة القاهرة أن هذه الواقعة حدثت في أول أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المعنية بحى شرق مدينة نصر بازالتها على الفور فى حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف .

وأهابت المحافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الاجراءات الحاسمة حيالها .