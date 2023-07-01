الجيوشى يطرح أحدث أغانيه.. ويستعد لإحياء حفل في استراليا

طرح المطرب الشعبي محمد الجيوشي أغنيته الجديدة أسد أسد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ليدخل الجيوشي بهذه الأغنية المنافسة في موسم الصيف الحالي.

الأغنية من كلمات محمد أشرف واكس ومن توزيع طارق نبوي أما الصولوهات لسامح عشماوي والميكس ماستر لمحمد اسماعيل .

من ناحية أخرى يستعد الجيوشى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها وتحديدا فى استراليا حيث تعاقد على حفل باستراليا بعد نجاح حفلاته فى البحرين.

وبدأ الجيوشي مشواره الفني بحصوله علي جائزة مهرجان الفرانكو آراب ثم بعد ذلك أنطلق وقدم العديد من الأغنيات والحفلات في مصر وخارجها "

الجيوشي والغناء الشعبي

يحاول محمد الجيوشي أن يجد لنفسه مكانا خاصا في سوق الأغنية الشعبية من خلال نوع مختلف يقدمه منذ دخوله الوسط الفني حيث قدم العديد من الأغنيات ومنها "بضحك من غلبي" كلمات أحمد السيد وتوزيع زيزو فاروق وألحان محمد الجيوشي وإخراج نصر كامل.

يذكر أن محمد كان قد أطلق من قبل كليبه الأول شبيك لبيك ويسعي خلال الفترة القادمة للتواجد بشكل مختلف في سوق الغناء.