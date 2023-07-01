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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية الصعيد: الدولة استثمرت 1.8 تريليون جنيه في مشروعات تنموية بالوجه القبلي

مشروعات تنموية
مشروعات تنموية

أكد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أنه قبل ثورة 30 يونيو الصعيد كان يواجه تحديات كثيرة ولم يكن هناك تنمية في الصعيد قبل ثورة 30 يونيو. 

 

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وقال شريف صالح في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  بعد ثورة 30 يونيو اهتم الرئيس السيسي بالصعيد ووضع الصعيد على خطة الدولة الرئيسية للتنمية ".

 

 وأضاف شريف صالح :" الدولة وضعت خطة على أسس علمية للنهض بالصعيد وتنميته"

 

وتابع شريف صالح :" الدولة استثمرت 1.8 تريليون جنيه في الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى ".

 ولفت شريف صالح :" منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية تم تثبيت دعائم التقدم لتحقيق أعلى معدلات التنمية "، مضيفا:"  الدولة خططت لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال البنية الأساسية وتم تدشين محاور وطرق وكباري لربط محافظات الصعيد ".

الصعيد 30 يونيو تنمية الصعيد اخبار التوك شو مصر

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