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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنقاذ الوطن.. المصريون يُجيبون عن تساؤل: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟»|فيديو

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

استعرضت قناة إكسترا نيوز في تقرير لها آراء المواطنين حول ثورة 30 يونيو والمميزات التي حققتها الثورة المجيدة.

 

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 وتذكر المصريون في التقرير ذكرياتهم مع ثورة 30 يونيو، وقالت سيدة: "يوم 30 يونيو يوم عالمي لكل مصري وأنا وولادي كنا متواجدين في الشارع وكنا حاسين إن مصر رجعت لينا".

 

وقال مواطن آخر: "لو لم تحدث 30 يونيو لن يحدث أي تقدم أو تطوير في الدولة المصرية، و30 يونيو فتحت الأبواب نحو التنمية".

 

 وأضاف مواطن آخر: "كان من الضروري حدوث التحوّل في ثورة 30 يونيو ونأمل أن تسير الدولة نحو الأفضل  في المستقبل".

 

وأكمل مواطن آخر: "ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وشارك في الثورة ملايين المصريين والمصريون وجدوا من ينقذهم من الإخوان ولولا 30 يوينو كنا سنعيش عيشة بدائية".

وأضافت مواطنة: "مصر نجحت بفضل الرئيس السيسي.. ولو استمر حكم الإخوان كان الدمار سيكون كبيرًا".

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