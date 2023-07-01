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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن حمزة : نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية بمصر منذ ثورة 30 يونيو

الكهرباء
الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ مبادرة حياة كريمة تؤكد دائما وأبدا تحقيق نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما جعل هناك رؤى سياسية واضحة ومعتمدة على التخطيط السليم، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ومركزا مهما جدا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرا سهلا، هناك دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة، نتحدث عن دول كبيرة، وهذا الأمر ليس لدينا".

وتطرق متحدث الكهرباء، إلى التحديات، قائلا: "التحديات المالية كانت كبيرة، ولم تكن ثقة المستثمر في الواقع المصري لم تكن في أفضل حالاتها، وأوجه التحية لمحطات شركة سيمنز الألمانية، لأنها وثقت في التخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك اجتماعات شبه أسبوعية أو يومية لتنفيذ محطاتها الثلاثة الكهربائية في غضون سنتين ونصف السنة، مع العلم أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 أو 6 سنوات".

وزارة الكهرباء مصر مركزا اقليميا الطاقة المتجددة التحديات المالية البنية التحتية

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