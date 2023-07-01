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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبورنس.. بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عدة صور جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت بوسي في الصور من أحدث جلسه تصوير لها ٱثناء الاستحمام بالبورنس وجلسة الميكب".

وتصدرت الفنانة بوسي ا لتريند عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة التى أعلنت عن ندمها بالعمل في الملاهي الليلة في شارع الهرم في بدايتها.

اعتادت الفنانة بوسي  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محطاهتمام متابعيها.

وتتميز الفنانة بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

 


وتعتمد الفنانة بوسي  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
 

 

وقالت بوسي: " مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل في شارع الهرم لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل، بصراحة مكنتش حابة أشتغل في الأماكن دي والأماكن دي مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وباكل عيش"، حسب لقائها في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم.
 

وتابعت: كنت مش عايزة استمر، وكنت مجبورة على الشغل وشغالة بالإكراه، واضربت عشان أنزل الشغل وتعرضت للإهانة، وبحمد ربنا إن ربنا لسه مخلي فيا عقل من اللي شوفته.

بوسي

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