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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على إمكانيات الهاتف الرائد Zenfone 10  من آسوس

Asus Zenfone 10
Asus Zenfone 10

كشفت شركة "آسوس" مؤخرا عن أحدث هاتف لها من سلسلة Zenfone الرائدة الفلاج شيب وهو "زين فون 10" الذي أصبح متاحا حاليا للحجز المسبق في كل من المملكة المتحدة البريطانية و أوروبا، ويتميز الهاتف بصغر حجمه مع إمكانياته العالية وأدائه السلس. يأتي الجهاز بعدة إصدارات حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين المتاحة.

في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الهاتف الجديد وفقا لما جاء في الموقع التقني المتخصص gsmarena.

Asus Zenfone 10

مواصفات Asus Zenfone 10

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED مقاس 5.9 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل مع كثافة بكسلات 445 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، ذروة درجة سطوع 1100 شمعة في المتر المربع، نسبة شاشة إلى هيكل 84.8% مع زجاج من Corning Gorilla Glass Victus

 يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج "كوالكوم" شريحة SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو متر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 3.2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Adreno 740

يحزم الجهاز بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا و 5 وات في الشحن العكسي، نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم Zen UI مع مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل ومستشعرات تسارع وتقارب و جيروسكوب و بوصلة.

أرخص من iPhone 14.. أسوس تطلق هاتف صغير بمعالج مميز من كوالكوم

بمعالج كوالكوم.. آسوس تؤكد موعد إطلاق سلسلة zenfone 10 وتكشف مواصفاته

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد في اللوحة الخلفية كاميرا رئيسية فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، يبلغ وزن الجهاز 179 جم وأبعاد طول 146.5 ملم وعرض 68.1 ملم وسمك 9.4 ملم.

الأسعار:

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام / 128 جيجا بايت تخزين: 799 يورو. 

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام / 256 جيجا بايت تخزين: 749.99 جنيه إسترليني / 849 يورو.

ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت / سعة تخزين 512 جيجابايت: 819.99 جنيهًا إسترلينيًا / 929 يورو.

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