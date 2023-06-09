بمعالج كوالكوم.. آسوس تؤكد موعد إطلاق سلسلة zenfone 10 وتكشف مواصفاته

أكدت شركة آسوس ASUS رسميًا موعد إطلاق هاتفها الجديد Zenfone 10 . معلنة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن الموبايل سيظهر لأول مرة عالميًا في 29 يونيو الساعة 9 مساءً (UTC + 8). سيتم بث حدث الإطلاق مباشرة على قناة يوتيوب YouTube الخاصة بالعلامة التجارية.

يصل Zenfone 10 كخليفة لطراز Zenfone 9 موديل العام الماضي، قبل الكشف عنه رسميا، وضعت ASUS موقعًا مصغرًا مخصص لطراز Zenfone 10 يكشف عن مواصفاته الرئيسية.

الموبايل المنتظر سيكون له شكل مدمج إلى حد ما، مع شاشة عرض مقاس 5.9 بوصة وفتحة ثقب في الزاوية اليسرى العليا لتحمل كاميرا السيلفي، يأتي ASUS Zenfone 10 مع مثبت Gimball ذي المحاور الـ 6 وهو مختص بثبات الصور عند تصوير مقاطع الفيديو ويمنع الاهتزاز.

ASUS Zenfone 10

تحت الغطاء ، تم تأكيد أن ASUS Zenfone 10 مدعوم بمعالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، وسيأتي مع دعم الشحن اللاسلكي. لا يكشف الموقع المصغر الرسمي عن معلومات تقنية إضافية

وفقا لتسريبات من المتوقع أن يتميز Zenfone 10 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وحسب قائمة Geekbench ، سيأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت رام كما يتردد أنه مدعوم بوحدة بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

وفقًا لتسريب جديد، يقال إن سعر ASUS Zenfone 10 يبدأ من 749 دولارًا للنسخة الأساسية تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 16 جيجابايت + 256 جيجابايت.