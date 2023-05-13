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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مديرة XBox: ميزة Quick Resume قريبا في أنظمة الويندوز

Asus ROG Ally
Asus ROG Ally

قالت "روان سونز" مديرة أجهزة Xbox خلال حدث إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول صغير الحجم المخصص لألعاب الفيديو Asus ROG Ally من شركة آسوس، أن الجهاز الجديد "يجعلنا نفكر بشكل مختلف حول تجربة تشغيل الألعاب على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  Windows.

وفقا لتقرير موقع the verge التقني المتخصص شرحت مدير الإكس بوكس بالتفصيل كيف تتيح لك وحدات التحكم اليوم استئناف اللعبة بسرعة وقالت إن منتجات عالية الجودة مثل ROG Ally من آسوس تدفع  مايكروسوفت  Microsoft للتفكير في تقديم نفس المزايا لأجهزة الكمبيوتر 

وأضافت مديرة XBox: " نفكر كيف ندمج هذه المميزات في في نظام  Windows  الأساسي؟" مشيرة إلى اهتمام الشركة بالتركيز  على تسهيل متابعة اللعبة من حيث توقف المستخدم منوهة إلى إمكانية أن تضيف مايكروسوفت ميزة Quick Resume إلى أجهزة سطح المكتب وأنظمة ويندوز العادية.

ما هي ميزة Quick Resume

حتى الآن حصرية لأجهزة ألعاب إكس بوكس الجديدة والتى تعرف بـطرازات الـ Series X هذه الخاصية ببساطة تتيح للمستخدمين التنقل بين أكثر من لعبة فى وقت واحد، أو بين مجموعة كبيرة من الألعاب في نفس الوقت، وهو الشيء الذي يحبه عدد كبير من المستخدمين.

Xbox 

يوفر جهاز Xbox Series X ميزة Quick Resume والتى تستخدم نظام تخزين SSD (محرك الحالة الثانية) لتمكنك من التنقل بسرعة مذهلة بين الألعاب فى نفس الوقت كما يمكنك استئناف اللعبة من أى نقطة تركتها فيها، وذلك بفضل القدرات التخزينية الكبيرة للمنصة.

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وكانت شركة آسوس المتخصصة في أجهزة الكمبيوتر قد أزاحت الستار عن ROG Ally، وهو جهاز ألعاب محمول رائد في مجاله و قوي للغاية بفضل المعالج القوي AMD Ryzen Z1 المتطور، ونظام تشغيل ويندوز 11.

يمكن لـ Ally تشغيل ألعاب AAA والعناوين المستقلة بسهولة، يتميز بشاشة تعمل باللمس عالية في درجة السطوع مع معدل تحديث عال يضمن سلاسة وقت تشغيل الألعاب كما أن قدرات الشاشة الفائقة تضمن أن يرى اللاعبون محتواهم بوضوح حتى عند ممارسة الألعاب في الهواء الطلق.

Xbox روان سونز أسوس Windows الويندوز Quick Resume Asus ROG Ally إكس بوكس

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