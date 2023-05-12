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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مختلف عن روبوت Bard.. إزاي بحث جوجل اتغير مع إضافة الذكاء الاصطناعي

Google
Google

عرضت شركة  جوجل  Google التابعة للشركة الأم ألفابيت Alphabet Inc خلال مؤتمرها الصحفي للمطورين، نسخة جديدة من محرك بحث جوجل يعتمد على المزيد من الذكاء الاصطناعي في إجاباته حيث تتطلع الشركة إلى منافسة جادة وقوية مع محرك Bing AI المدعوم من مايكروسوفت Microsoft Corp وشركة OpenAI.

وفقا لتقرير indianexpress تمتلك جوجل بالفعل روبوت دردشة آلية Bard يعمل بنفس طريقة ChatGPT روبوت الدردشة من شركة OpenAI الذي أثار موجة من الجدل وردود الأفعال القوية وحماسًا كبيرًا بين المستخدمين من خلال ردوده الشبيهة بالبشر.

Google 

 إذن متى أستخدم جوجل ومتى ألجأ إلى Bard؟

تقول “جوجل” إن بحث محرك بحثها التقليدي لا يزال متاحا، وإذا كنت تريد البحث عن أي شيء تشتريه مثلا استخدام بحث  جوجل.

Bard عبارة عن روبوت محادثة له شخصية خاصة به وكأنه إنسان يمكنه إجراء محادثات شبيهة بالبشر ،ويمكنك استخدامه في الحالات التي تتطلب المزيد من الإبداع، على سبيل المثال ، لإنشاء رمز برمجي أو كتابة تعليق لصورة، أو لإنشاء مقال عن شيء معين وهو بالتالي له وظيفة تختلف عن سيرش جوجل العادي.

ما هي تحديثات محرك بحث Google؟

من خلال البحث المحسّن المسمى "تجربة البحث التوليدي" ، لا تزال صفحة Google الرئيسية تبدو مألوفة بشكلها المتعارف عليه وتعمل بنفس شريط البحث التقليدي، ولكن يكمن الاختلاف في طريقة ونوعية الإجابات التي تتلقاها عند كتابة كلمات البحث.

Google 

من الناحية الفعلية إذا اكتشف Google الجديد أن سؤالك أو كلمات البحث التي أدخلتها لها إجابة عند الذكاء الاصطناعي أو العقل الآلي الخاص به، سوف يجيب عليك من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي وسترى هذه الإجابة الجديدة في الجزء العلوي من صفحة النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة AI، أما الروابط التقليدية لنتيجة البحث العادي ستجدها في أسفل إجابة الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال ، إذا كتبت في شريط البحث "طقس سان فرانسيسكو" سيتم نقلك تقائيا إلى صفحة بها توقعات للطقس خلال الـ 8 أيام القادمة، في حين إذا سألت عن الزي المناسب الذي يجب أن ترتديه  في مدينة كاليفورنيا، سيرد عليك الروبوت الآلي لأنه يستدعي استجابة مطولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونجد في الرد على هذا الاستعلام أنه "يجب عليك إحضار ملابس متنوعة، بما في ذلك قميص بأكمام قصيرة وسترة خفيفة " بالإضافة إلى روابط لمواقع الويب التي تكتب نصائح مشابهة لما جاء به الروبوت.

الفرق الأكبر بين Bard وبحث Google AI

سيتمكن المستخدمون أيضًا من إدخال "نمط محادثة" في محرك بحث جوجل وهي خاصة جديدة تمامًا ، تشبه تلك الموجودة في Bard و ChatGPT حيث يتذكر أسئلة المستخدم السابقة حتى يتمكن المستخدمون من طرح عمليات المتابعة بسهولة أكبر.

محرك بحث جوجل يعمل بالذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدمه؟

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ومع ذلك ، تشير جوجل إلى أن نمط المحادثة ليس مصممًا ليكون روبوت محادثة ذو شخصية مثل تلك الموجود في بارد؛ الغرض منه هو المساعدة في تحسين نتائج البحث فقط. على سبيل المثال ، لن تحتوي ردوده مطلقًا على عبارة "أنا" ، على عكس Bard و ChatGPT.

حتى الآن محرك بحث جوجل الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي غير متوافر حتى لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ الشركة بطرحه لعدد قليل من المستخدمين، في نسخة تجريبية ثم بعد ذلك يطرح للجمهور العام.

جوجل الذكاء الاصطناعي Alphabet ألفابيت Google OpenAI Bing Microsoft مايكروسوفت

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