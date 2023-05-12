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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن المرأة الغامضة.. ساعدني أكتب ميزة من جوجل لمستخدمي Gmail

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

أعلن الملياردير "إيلون ماسك" مالك موقع تويتر للتدوينات القصيرة اليوم الخميس إنه عين مديرة تنفيذية جديدة لإدارة العصفور الأزرق بدلا منه، وستبدأ عملها بعد 6 أسابيع من الآن.

 

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصة لمشتركي Blue

كشفت إدارة منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي تويتر بلو وهو تشفير الرسائل الخاصة.

 

جوجل تكشف عن مشروع notebook بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة  جوجل  عن عدد من منتجاتها الجديدة خلال مؤتمر المطورين Google I/O منها تابلت جديد وموبايل جوجل بيكسل 7a ومع ذلك البطل الرئيسي لهذا الحديث كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، حديث الساعة الذي بدأ صراع جديد بين عمالقة وادي السيليكون.

 

"ساعدني أكتب" ميزة من جوجل لمستخدمي Gmail .. اعرف إزاي تستعملها

كشفت شركة جوجل  Google في مؤتمرها الأخير لمطوري I / O عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أطلقت عليها "ساعدني في الكتابة" خاصة بالبريد الإلكترونى Gmail.

 

جربه الآن.. أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

طرحت شركة جوجل فيما سبق، النسخ التجريبية (البيتا) من إصدارات نظام تشغيل أندرويد إلى مستخدمي هواتفها الـ Pixel ولكن في مؤتمرها السنوي لمطوري I / O كشفت عن خبر سار لمحبي كل ما هو جديد في عالم التقنيات، يمكنك تحميل النسخة التجريبية من إصدار أندرويد 14.

 

جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي بمتجر Google Play

أزاحت شركة "جوجل" Google الأمريكية الستار في مؤتمر مطوري I / O السنوي ، عن أحدث منتجاتها لمطوري التطبيقات على متجرها الخاص Play Store ، وهي أدوات ذكاء اصطناعي تبسط عملية إنشاء التطبيقات وتنظيمها وتلقي ردود الأفعال عليها. 

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