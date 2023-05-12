أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن المرأة الغامضة.. ساعدني أكتب ميزة من جوجل لمستخدمي Gmail

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن الملياردير "إيلون ماسك" مالك موقع تويتر للتدوينات القصيرة اليوم الخميس إنه عين مديرة تنفيذية جديدة لإدارة العصفور الأزرق بدلا منه، وستبدأ عملها بعد 6 أسابيع من الآن.

كشفت إدارة منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي تويتر بلو وهو تشفير الرسائل الخاصة.

كشفت شركة جوجل عن عدد من منتجاتها الجديدة خلال مؤتمر المطورين Google I/O منها تابلت جديد وموبايل جوجل بيكسل 7a ومع ذلك البطل الرئيسي لهذا الحديث كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، حديث الساعة الذي بدأ صراع جديد بين عمالقة وادي السيليكون.

كشفت شركة جوجل Google في مؤتمرها الأخير لمطوري I / O عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أطلقت عليها "ساعدني في الكتابة" خاصة بالبريد الإلكترونى Gmail.

طرحت شركة جوجل فيما سبق، النسخ التجريبية (البيتا) من إصدارات نظام تشغيل أندرويد إلى مستخدمي هواتفها الـ Pixel ولكن في مؤتمرها السنوي لمطوري I / O كشفت عن خبر سار لمحبي كل ما هو جديد في عالم التقنيات، يمكنك تحميل النسخة التجريبية من إصدار أندرويد 14.

أزاحت شركة "جوجل" Google الأمريكية الستار في مؤتمر مطوري I / O السنوي ، عن أحدث منتجاتها لمطوري التطبيقات على متجرها الخاص Play Store ، وهي أدوات ذكاء اصطناعي تبسط عملية إنشاء التطبيقات وتنظيمها وتلقي ردود الأفعال عليها.