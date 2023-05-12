جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي بمتجر Google Play

أزاحت شركة "جوجل" Google الأمريكية الستار في مؤتمر مطوري I / O السنوي ، عن أحدث منتجاتها لمطوري التطبيقات على متجرها الخاص Play Store ، وهي أدوات ذكاء اصطناعي تبسط عملية إنشاء التطبيقات وتنظيمها وتلقي ردود الأفعال عليها.

وفقا لتقرير موقع theverge التقني، توفر Google أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمطوري تطبيقات متجر بلاي الخاص بها في محاولة لتسهيل إنشاء قوائم التطبيقات الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن هذه الأدوات الجديدة ستقوم بعمل ملخص المراجعة الجديدة reviews لتلخيص مراجعات التطبيق التي قام بإنشائها المطور ليعرف ردود الأفعال. تشمل الميزات الأخرى ميزة الترجمة الآلية لقوائم التطبيقات وخيارات جديدة للترويج للتطبيقات.

Google

يصف عملاق التكنولوجيا الرقمية بأن البحث بالطريقة الجديدة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مصممة لتسهيل صياغة القوائم. وكتبت جوجل على مدونتها: "فقط افتح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وأدخل اثنين من المطالبات مثل كلمة الجمهور أو الموضوع الرئيسي ، وسيقوم بإنشاء مسودة يمكنك تحريرها أو تجاهلها أو استخدامها فيما بعد". تقول Google إن الميزة متاحة "بدءًا من اليوم" للنص الإنجليزي.

سيتم أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي جنبًا إلى جنب مع مراجعات المستخدمين كجزء من ميزة أخرى ما زالت تحت الاختبار وقيد التطوير، و الفكرة هي أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص المئات أو الآلاف من المراجعات التي ربما أرسلها المستخدمون على تطبيق معين، مما يساعد الأشخاص الذين يريدون تحميل التطبيق معرفة آراء آلاف المستخدمين لهذا التطبيق في لمحة بصر. ستكون هذه الميزة متاحة في البداية باللغة الإنجليزية ، لكن جوجل تخطط لتوسيعها في وقت لاحق من هذا العام.