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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصية لمشتركي Blue

تويتر
تويتر

كشفت إدارة منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي تويتر بلو وهو تشفير الرسائل الخاصة.

وفقا لموقع gsmarena يسمح للمشتركين بالتواصل دون أن تخزن المنصة رسائلهم على الخوادم الخاصة بها، ولكن الرسائل ستكون متاحة فقط على جهاز المستخدم.

توفر تويتر هذه الميزة لأعضاء  Twitter Blue   فقط بما في ذلك المستخدمين والمؤسسات التي تم التحقق منها أو الشركات التابعة لها. التشفير سيكون من جانب المشترك في تويتر بلو فقط سواء مرسل أو مستقبل للرسالة، مما يعني أنه إذا كنت لا تدفع 8 دولارات شهريًا مقابل Twitter Blue ، فستظل الرسائل المباشرة المشفرة غير متاحة.

إيلون ماسك

الجدير بالذكر أن الرسائل المشفرة متاحة للمحادثات الفردية والمنفصلة فقط ؛ هذا يعني عدم وجود محادثات جماعية مشفرة في الوقت الحالي.

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 منذ تولي الملياردير إيلون ماسك زمام الأمور في تويتر وهو يحاول بشتى الطرق جني أكبر قدر ممكن من الأموال عبر العصفور الأزرق متذرعا بأنه مجبر على فعل ذلك وإلا أفلست المنصة، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها إلغاء علامة التوثيق الزرقاء من الحسابات التي لم تشترك في تويتر بلو، وبالتالي عدد كبير من حسابات المشاهير ألغيت منها العلامة.

خطوة الرسائل الخاصة المشفرة في تويتر وإتاحتها فقط للمشتركين في تويتر بلو ليست ذكية بالقدر الكافي ولن يشترك شخص في حزمة "بلو" للحصول على هذه الخدمة الموجودة بالفعل مجانًا على كل تطبيقات المراسلة الأخرى مثل WhatsApp  و Messenger و Signal و iMessage.

تويتر Twitter Blue إيلون ماسك iMessage WhatsApp

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