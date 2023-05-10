واتس آب لا يمكن الوثوق به.. إيلون ماسك ينتقد منافسه مارك زوكربيرج

انتقد الملياردير إيلون ماسك تطبيق واتس آب المملوك لشركة ميتا من خلال تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" التي أصبحت ملكا له في أكتوبر من العام الماضي.

وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتشرت تقارير مؤخرا أن مالك شركة Meta مارك زوكربيرج بيتجسس على مستخدمي واتس آب من خلال Bug أو خلل برمجي في طريقة عمل ميكروفون واتس آب تسمح للأداة بالاستمرار في عملها وتسجيل الأصوات دون علم المستخدم وحتى والتطبيق مغلق.

WhatsApp

قال ماسك في التغريدة إن تطبيق المراسلة الفورية "لا يمكن الوثوق به" ردًا على سلسلة تغريدات من مستخدم قال إن WhatsApp وصل إلى ميكروفونات هواتفهم ليسجل ما يدور في حياتهم الشخصية وحتى أثناء نومهم.

هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة فقط التي يهاجم فيها الملياردير والمدير التنفيذي لـ تويتر وتسلا للسيارات الكهربائية منافسه التكنولوجي زوكربيرج ، متهماً إياه بـ "التحيز" ودعم الديمقراطيين من خلال تبرعات لحملاتهم الحزبية.

جاء أحدث تصريح لماسك ردًا على لقطة شاشة شاركها فؤاد دابيري ، الذي أظهر كيف تم تفعيل وتشغيل ميكروفون WhatsApp الخاص به دون إذن منه لـ 9 مرات بين 4:20 صباحًا حتى 6:53 صباحًا أثناء نومه.

WhatsApp

ورد ت إداة واتس آب WhatsApp على المشكلة عبر حسابها على Twitter ، مشيرة إلى أن حادثة دابيري "خلل في نظام تشغيل أندرويد وليس له علاقة بعمل واتس آب، وبالتالي ألقت كرة النار في ملعب شركة جوجل المالكة لنظم أندرويد.

لا يقتصر حادث التنصت الغريب على دابيري فقط، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم عن رؤية الميكروفون في حالة تفعيل في الخلفية خلال الأشهر القليلة الماضية بدون إذن من المستخدم.

عندما طلبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من Meta الحصول على مزيد من التفاصيل حول المشكلة الغريبة التي تهدد أمن وخصوصية أكثر من ملياري مستخدم، أشار متحدث باسمها إلى منشور كتب على الحساب الرسمي للشركة على Twitter.

وكتبت WhatsApp على تويتر "على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، كنا على اتصال بمهندس تويتر الذي أقر بوجود مشكلة في هواتف جوجل بيكسل و واتساب نعتقد أن هذا خطأ في Android وأنه يسيء إسناد المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية Privacy Dashboard الخاصة بهم وقد طلبنا من Google الوقوف على المشكلة ومعالجتها".

من المفترض ألا يصل WhatsApp إلى الميكروفون إلا عندما يقوم المستخدم بإجراء مكالمة أو تسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو وحتى هذه المراسلات الصوتية تكون مع طبقة حماية إضافية من التشفير من طرف إلى طرف لذلك WhatsApp لا يستطيع التجسس على هذه التسجيلات الصوتية.