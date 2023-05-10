عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتس آب لا يمكن الوثوق به.. إيلون ماسك ينتقد منافسه مارك زوكربيرج

إيلون ماسك
إيلون ماسك

انتقد الملياردير  إيلون ماسك تطبيق  واتس آب  المملوك لشركة ميتا من خلال تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" التي أصبحت ملكا له في أكتوبر من العام الماضي.

وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتشرت تقارير مؤخرا أن مالك شركة Meta مارك زوكربيرج بيتجسس على مستخدمي واتس آب من خلال Bug أو خلل برمجي في طريقة عمل ميكروفون واتس آب تسمح للأداة بالاستمرار في عملها وتسجيل الأصوات دون علم المستخدم وحتى والتطبيق مغلق.

WhatsApp

قال  ماسك  في التغريدة إن تطبيق المراسلة الفورية "لا يمكن الوثوق به" ردًا على سلسلة تغريدات من مستخدم قال إن WhatsApp وصل إلى ميكروفونات هواتفهم ليسجل ما يدور في حياتهم الشخصية وحتى أثناء نومهم.

هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة فقط التي يهاجم فيها الملياردير والمدير التنفيذي لـ تويتر وتسلا للسيارات الكهربائية منافسه التكنولوجي زوكربيرج ، متهماً إياه بـ "التحيز" ودعم الديمقراطيين من خلال تبرعات لحملاتهم الحزبية.

جاء أحدث تصريح لماسك ردًا على لقطة شاشة شاركها فؤاد دابيري ، الذي أظهر كيف تم تفعيل وتشغيل ميكروفون WhatsApp الخاص به دون إذن منه لـ 9 مرات بين 4:20 صباحًا حتى 6:53 صباحًا أثناء نومه.

WhatsApp

ورد ت إداة واتس آب WhatsApp على المشكلة عبر حسابها على Twitter ، مشيرة إلى أن حادثة دابيري "خلل في نظام تشغيل أندرويد وليس له علاقة بعمل واتس آب، وبالتالي ألقت كرة النار في ملعب شركة جوجل المالكة لنظم أندرويد.

لا يقتصر حادث التنصت الغريب على دابيري فقط، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم عن رؤية الميكروفون في حالة تفعيل في الخلفية خلال الأشهر القليلة الماضية بدون إذن من المستخدم.

عندما طلبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من Meta الحصول على مزيد من التفاصيل حول المشكلة الغريبة التي تهدد أمن وخصوصية أكثر من ملياري مستخدم، أشار متحدث باسمها إلى منشور كتب على الحساب الرسمي للشركة على Twitter.

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

بـ 5 طرق مبتكرة.. «ميتا» تنوي دمج الذكاء الاصطناعي في فيس بوك

وكتبت WhatsApp على تويتر "على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، كنا على اتصال بمهندس تويتر الذي أقر بوجود مشكلة في هواتف جوجل بيكسل و واتساب نعتقد أن هذا خطأ في Android وأنه يسيء إسناد المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية Privacy Dashboard الخاصة بهم وقد طلبنا من Google الوقوف على المشكلة ومعالجتها".

من المفترض ألا يصل WhatsApp إلى الميكروفون إلا عندما يقوم المستخدم بإجراء مكالمة أو تسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو وحتى هذه المراسلات الصوتية تكون مع طبقة حماية إضافية من التشفير من طرف إلى طرف لذلك WhatsApp لا يستطيع التجسس على هذه التسجيلات الصوتية.

واتس اب مارك زوكربيرج إيلون ماسك Meta تويتر WhatsApp Twitter

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

موضوعات متعلقة

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

هواوي تستعد لإطلاق Huawei Mate X3 القابل للطي في الأسواق العالمية

خصم 23% على سعر جوال موتورولا Motorola G22 في السعودية

سعر جوال OnePlus 11 5G في السعودية

تطبيق Google Photos بإمكانيات وشكل جديد ..تعرف على طريقة الاستخدام

بأسعار للطبقة المتوسطة.. شاومي تطلق هاتفين من علامتها الفرعية Poco

5 دقائق شحن توفر 6 ساعات مكالمات.. اعرف مواصفات OPPO A98 5G الجديد

منها بديل بكل إمكانيات برامج Office.. تطبيقات لا غنى عنها لأي كمبيوتر

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في غزة

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 4.5 ألف مريض بأنيميا البحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ