قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

خلال السنوات القليلة الماضية أصبح تطبيق ترو كولر TrueCaller لا غنى عنه لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية لأنه يعرفك هوية المتصلين غير المعروفين لديك وغير المسجلين في قائمة معارفك.

الآن وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز ، أكد الرئيس التنفيذي لـ TrueCaller أنهم يعملون على توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال إتاحة ربط التطبيق بالواتس آب وبالتالي تفعيل خدمة معرفة المتصل لتكون متاحة على WhatsApp أيضا، وذلك استجابة لشكاوى عدد كبير من المستخدمين من جراء ارتفاع حالات مكالمات السبام العشوائية المزعجة والرسائل من الأرقام الدولية المجهولة على منصة المراسلة الفورية.

WhatsApp

حتى الآن لا توجد وسيلة لإيقاف الأرقام العشوائية السبام والمزعجة من الواتس آب على عكس المكالمات العادية، وبالتالي أصبح الواتس آب خلال الآونة الأخيرة حاضنة وملاذ آمن لنصابين الإنترنت يتم من خلالها خداع الناس ووقوعهم فريسة لمتصيدي الويب.

كما لا توجد خدمة أو أداة سهلة ومباشرة حاليًا للتعرف على الشخص المجهول قبل التواصل معه والرد على المكالمة. الحل الوحيد بالنسبة لك حاليا هو أنه يجب على المستخدم نسخ ولصق رقم متصل WhatsApp غير المعروف والبحث عنه في دليل بحث Truecaller.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Truecaller أن موظفي التسويق أصبحوا يلجأون لمكالمات الواتس آب بدلا من الطريقة التقليدية للترويج لمنتجاتهم و أنه خلال الأسبوعين الماضيين ، شهدت الشركة ارتفاعًا في تقارير المستخدمين من الهند حول زيادة المكالمات المزعجة العشوائي عبر WhatsApp.