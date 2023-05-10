عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

WhatsApp
WhatsApp

 

خلال السنوات القليلة الماضية أصبح تطبيق ترو كولر TrueCaller لا غنى عنه لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية لأنه يعرفك هوية المتصلين غير المعروفين لديك وغير المسجلين في قائمة معارفك.

 الآن وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز ، أكد الرئيس التنفيذي لـ TrueCaller أنهم يعملون على توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال إتاحة ربط التطبيق  بالواتس آب  وبالتالي تفعيل خدمة معرفة المتصل لتكون متاحة على  WhatsApp  أيضا، وذلك استجابة لشكاوى عدد كبير من المستخدمين من جراء ارتفاع حالات مكالمات السبام العشوائية المزعجة والرسائل من الأرقام الدولية المجهولة على منصة المراسلة الفورية.

WhatsApp 

حتى الآن لا توجد وسيلة لإيقاف الأرقام العشوائية السبام والمزعجة من الواتس آب على عكس المكالمات العادية، وبالتالي أصبح الواتس آب خلال الآونة الأخيرة حاضنة وملاذ آمن لنصابين الإنترنت يتم من خلالها خداع الناس ووقوعهم فريسة لمتصيدي الويب. 

بالخطوات والصور.. إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

هل يعتبر كشف الرسائل والحالات المحذوفة من "واتس آب" الذهبي محرمات؟

كما لا توجد خدمة أو أداة سهلة ومباشرة حاليًا للتعرف على الشخص المجهول قبل التواصل معه والرد على المكالمة. الحل الوحيد بالنسبة لك حاليا هو أنه يجب على المستخدم نسخ ولصق رقم متصل WhatsApp  غير المعروف والبحث عنه في دليل بحث Truecaller.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Truecaller أن موظفي التسويق أصبحوا يلجأون لمكالمات الواتس آب بدلا من الطريقة التقليدية للترويج لمنتجاتهم و أنه خلال الأسبوعين الماضيين ، شهدت الشركة ارتفاعًا في تقارير المستخدمين من الهند حول زيادة المكالمات المزعجة العشوائي عبر WhatsApp.

Truecaller واتس اب تطبيق WhatsApp ترو كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

هواوي تستعد لإطلاق Huawei Mate X3 القابل للطي في الأسواق العالمية

خصم 23% على سعر جوال موتورولا Motorola G22 في السعودية

سعر جوال OnePlus 11 5G في السعودية

تطبيق Google Photos بإمكانيات وشكل جديد ..تعرف على طريقة الاستخدام

بأسعار للطبقة المتوسطة.. شاومي تطلق هاتفين من علامتها الفرعية Poco

5 دقائق شحن توفر 6 ساعات مكالمات.. اعرف مواصفات OPPO A98 5G الجديد

منها بديل بكل إمكانيات برامج Office.. تطبيقات لا غنى عنها لأي كمبيوتر

فاضي وعايز تتسلى.. مواقع ذكاء اصطناعي تخلق وشوش مش موجودة.. الطريقة هنا

ترشيحاتنا

فتح الملاجئ وإعلان التأهب.. ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي منذ قصف غزة؟

شكري يتوجه إلى برلين اليوم للمشاركة باجتماع «صيغة ميونخ حول السلام بفلسطين»

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يستضيف إنتر في ديربي ميلانو

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ