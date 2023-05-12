إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

أعلن الملياردير "إيلون ماسك" مالك موقع تويتر للتدوينات القصيرة اليوم الخميس إنه عين مديرة تنفيذية جديدة لإدارة العصفور الأزرق بدلا منه، وستبدأ عملها بعد 6 أسابيع من الآن.

أعلن ماسك الخبر من خلال تغريدة على تويتر لكنه لم يذكر اسم المديرة التنفيذية الجديدة الغامضة حتى الآن، وكتب أيضا أنه سيقلل من مشاركته اليومية وتفاعله على منصة التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل حتى الآن كرئيس تنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في Twitter مع الإشراف الكامل على كل كبيرة وصغيرة

إيلون ماسك

أعرب المستثمرون في بعض شركات "ماسك" الأخرى وعلى رأسهم مستثمري تسلا للسيارات الكهربائية عن قلقهم من أن إدارة ماسك لموقع تويتر وتوليه مهام إدارة وتنفيذية يجعله مشتت ولا يركز على تسلا وبالتالي يقصر في أداء أعماله الأخرى.

عقب إعلان ماسك عن تنحيه عن منصبه في تويتر ارتفع سعر سهم Tesla بنحو 2٪ بعد التغريدة مباشرة.

الجدير بالذكر أن ماسك اشترى تويتر في 27 أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار بعد معركة استمرت لشهور مع إدارتها السابقة حول سعر وإجراءات البيع، وسبق أن تراجع عن عملية الشراء ثم أتممها.

منذ امتلاكه للمنصة أجرى تغييرات شاملة في الأشهر الستة الماضية مع عمليات تسريح واسعة النطاق لكل العاملين شملت كل القطاعات وأعاد حسابات المستخدمين الموقوفين ، من ضمنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، كما بدأ في مشروع اشتراكات تويتر بلو التي تعطي مزايا حصرية للمشتركين