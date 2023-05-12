جربه الآن.. أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

طرحت شركة جوجل فيما سبق، النسخ التجريبية (البيتا) من إصدارات نظام تشغيل أندرويد إلى مستخدمي هواتفها الـ Pixel ولكن في مؤتمرها السنوي لمطوري I / O كشفت عن خبر سار لمحبي كل ما هو جديد في عالم التقنيات، يمكنك تحميل النسخة التجريبية من إصدار أندرويد 14.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني، عدد كبير من الأجهزة من مختلف العلامات التجارية المنافسة أصبحت تمتلك إمكانية تحميل النسخة التجريبية الأولية ولكن مع الوضع بعين الاعتبار أن نظام التشغيل يمكن ألا يعمل بكفاءة وسلاسة مثل أندرويد 13، لأنه في مرحلة التعديلات والتحسينات وتلقي ردود الأفعال عليه لتعديل ما يلزم.

في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" الأجهزة المؤهلة لتحميل نسخة البيتا التجريبية من android 14 قيد التطوير.

لينوفو

هي العلامة التجارية الصينية الوحيدة في القائمة التي تقدم الإصدار التجريبي من Android 14 على أجهزتها اللوحية (تابلت) نعم ، يمكنك تثبيت الإصدار على Lenovo Tab Extreme ولكن مع نسخة الـ Wi-Fi فقط. بخلاف ذلك ، يمكنك تنزيل البرنامج وعرض الإرشادات عبر الموقع الرسمي لـ “لينوفو”.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

Nothing

وفقًا لما أعلنته الشركة الصينية فإن Nothing Phone 1 هو ضمن الأجهزة المستقبلة لـ Android 14 beta من جوجل، نشرت الشركة التعليمات وروابط التنزيل على موقعها على الرسمي على الويب كما سردت قائمة بالمشكلات التي يمكن أن تقابلك مع هذه النسخة الجديدة، مثل التعامل مع مستشعر بصمات الأصابع وفتح الموبايل بالتعرف على الوجه والشحن اللاسلكي العكسي الذي لا يعمل.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

وان بلس

أكدت العلامة التجارية الصينية أن هاتفها الذكي OnePlus 11 جزء من برنامج الإصدار التجريبي من Android 14. لدى الشركة قائمة بالمشكلات والقيود المعروفة على منتداها الرسمي.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

أوبو

تقدم OPPO عادةً إصدارات أندرويد الاختبارية الجديدة على سلسلة هواتف Find X ولكن مع الإصدار التجريبي من Android 14. أكدت الشركة أنه سيكون متاحًا على Find N2 Flip القابل للطي. كما أعلنت OPPO إنه يمكنك تنزيل البرنامج وعرض التعليمات والتحقق من المشكلات المعروفة عبر موقع المطورين الخاص بها.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

ريلمي

من ضمن المشاركين في الإصدار الاختباري الجديد لنظام أندرويد Realme المهتمة بتقديم موبايلات متوسطة المدى، سيتم طرح أندرويد 14 على Realme GT 2 Pro موديل العام الماضي. ولكنه سيكون متاحا فقط في الإصدار الهندي.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

تكنو

ليست المرة الأولى التي تشارك فيها شركة تكنو TECNO في الإصدار التجريبي من Android ، تقول العلامة التجارية الصينية إن سلسلة Camon 20 تحصل على النسخة الأولية من Android 14. فقط قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة على الويب ستحصل على كل التفاصيل ورابط التحميل.

أندرويد 14 التجريبي متاح على هذه الأجهزة

فيفو

تقدم الشركة الصينية الإصدار التجريبي من Android 14 على هواتف vivo X90 Pro. وأيضا IQOO11 المخصص للأداء العالي. يحتوي موقع مطوري vivo على روابط لتنزيل الإصدار التجريبي من Android 14 لكلا الهاتفين. يقدم موقع الويب أيضًا إرشادات ويسرد المشكلات المعروفة.