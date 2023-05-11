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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 6000 جنيه فقط.. Vivo تطلق هاتفها الجديد المنافس لسامسونج

بـ 6000 جنيه فقط..
بـ 6000 جنيه فقط.. Vivo تطلق هاتفها الجديد المنافس لسامسونج

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة أحدث هاتف لها من الفئة المتوسطة، تحت اسم Vivo Y78، الذي يضم مجموعة من المميزات أبرزها الشحن السريع والمعالج القوي.

مواصفات هاتف Vivo Y78

يتميز هاتف Vivo Y78 الجديد بمعالج شركة ميدياتيك Dimensity 7020 SoC.  SoC عبارة عن معالج ثماني النواة يعتمد على تكنولوجيا الـ 6 نانومتر، ولديه سرعة قصوى تبلغ 2.2 جيجا هرتز.  

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR4x وتخزين UFS 2.2، مع دعم للتخزين القابل للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي هاتف Vivo Y78 على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.64 بوصة بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2388 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية.  

تبلغ كثافة الشاشة 394 بكسل لكل بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.06%.

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يحتوي هاتف Y78 5G على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

يحتوي أيضًا على منفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، ودعم Wi-Fi مزدوج النطاق ، من بين ميزات الاتصال الأخرى.

يحتوي هاتف Y78 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويدعم ميزة إلغاء تأمين الوجه بالذكاء الاصطناعي، و يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع Origin OS 3 في الأعلى.

يحتوي هاتف Vivo Y78 على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، والذي يتضمن مستشعر كاميرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 ومستشعر  بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f / 2.4، في الأمام، كما توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

سعر هاتف Vivo Y78

يتم تقديم vivo Y78 بثلاثة ألوان وثلاثة تكوينات للذاكرة - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و8 جيجابايت / 256 جيجابايت و12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي.

سيتم طرحه للبيع في الصين اعتبارًا من 13 مايو من خلال موقع vivo الرسمي الصيني، لكننا ما زلنا ننتظر معرفة مدى توفره في الأسواق الأخرى.

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