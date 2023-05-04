بسعر يبدأ من 4000 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف أندرويد مميزا للشباب

تحتفل شركة ريلمي Realme الصينية، بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، وبهذه المناسبة قدمت العلامة التجارية نسخة جديدة من هاتفها Realme C55، تسمى Rainforest، لتنضم إلى طرازي بالون الأسود Rainy Night والأصفر المشرق Sunshower اللذين تم إطلاقهما في شهر مارس الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقول ريلمي إن تصميم نسخة Rainforest من هاتف C55 مستوحى من أحدى الظواهر الطبيعية من الشمس، والتي تخلق خطوط مجهر عمودية تشبه قطرات المطر، ويشترك طراز Realme C55 Rainforest في المواصفات والميزات مع إصدارات Rainy Night و Sunshower.

سعر ومواصفات Realme C55 Rainforest

ويتوفر Realme C55 Rainforest، للبيع في الهند في ثلاثة خيارات للذاكرة: بسعة 4 رام + 64 جيجابايت مقابل سعر 135 دولار (أي ما يعادل 4170 جنيه مصري)، وبسعة 6 رام + 64 جيجابايت، بسعر 145 دولار (أي ما يعادل 4480 جنيه مصري)، وبسعة 8 رام + 128 جيجابايت، بسعر 170 دولار (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري).

Realme C55 Rainforest

ويتميز هاتف ريلمي Realme C55، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

Realme C55

ويعمل هاتف ريلمي Realme C55، بواسطة معالج من نوع Helio G88 المقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali-G52، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C55، على مستشعر إمامي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED.

Realme C55

ويحزم هاتف Realme C55، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة.

ويعمل هاتف Realme C55، بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويدعم الهاتف ميزة Mini Capsule التي تعرض مجموعة من المميزات على غرار الجزيرة الديناميكية Dynamic Island التي تقدمها شركة آبل الأمريكية، بهواتف آيفون 14 برو.