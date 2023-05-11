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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل من Tecno بسعر رخيص يغلب سامسونج

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث
بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Tecno بسعر رخيص يغلب سا

كشفت شركة تكنو Tecno عن هاتف Camon 20 Premier 5G بتصميم متميز يتميز بالجلد والسيراميك في الخلف.  تقول Tecno إن التصميم ممتاز و "خالي من هشاشة البلاستيك" وكل هاتف يستغرق 56 ساعة من التلميع و 576 ساعة إجمالية للتصنيع.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  تأتي اللوحة الخلفية مكسوة بجلد نمط الليتشي ، في حين أن وحدة الكاميرا مصنوعة من السيراميك النانوي.  يأتي الهاتف بلونين فقط الأسود والأزرق .

 

سعر ومواصفات هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G

 

يحتوي هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 23mm f / 1.8 وتحويل المستشعر OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 108 ميجابكسل 13 مم f / 2.2 مع ضبط تلقائي للصورة وقدرات الماكرو ، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل f / 2.4 ومستشعر التركيز البؤري التلقائي بالليزر.  يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي ثابتة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل f / 2.4.

ويعمل هاتف Tecno بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 8050 الجديدة لهاتف Camon 20 Premier 5G.  يتميز بأربعة أنوية Cortex-A78 وأربع وحدات Cortex-A55.  تقترن الشريحة مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجا بايت للتخزين المدمج.

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وينميز الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.

يحتوي هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 45 واط.  سيتم بيع Camon 20 Premier 5G للبيع بالتجزئة مقابل 450 دولارًا وسيكون متاحًا في نيجيريا بدءًا من اليوم.

أكدت Tecno أن سلسلة Camon 20 ستكون متاحة في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

TECNO Tecno Camon 20 Premier 5G تكنو سلسلة Camon 20 مواصفات هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G

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