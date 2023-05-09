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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أقل من 2600 جنيه.. خصم تاريخي على أفضل موبايل سامسونج للشباب

بسعر أقل من 2600
بسعر أقل من 2600 جنيه..خصم تاريخي على أفضل موبايل سامسونج لل

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق.  لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

ومن أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy F04 حيث يتوفر بسعر 7 آلاف روبية هندية أي ما يعادل 2590 جنيها مصريا تقريبا، ويتوفر العرض في الموقع الإلكتروني ل Samsung India.

بسعر أقل من 2600 جنيه..خصم تاريخي على أفضل موبايل سامسونج للشباب


مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F04


انطلق هاتف سامسونج  Galaxy F04 بشاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، بجودة + HD ، ودقة عرض 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز في الثانية. 

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy F04 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio P35 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ،  وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

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يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم OneUI.


ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy F04 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED ، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy F04 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات.

سامسونج Samsung Samsung India Samsung Galaxy F04 Fab Grab Fest مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F04

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