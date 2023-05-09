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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة رائعة إذا كان هاتفك سامسونج

مفاجأة رائعة إذا
مفاجأة رائعة إذا كان هاتفك سامسونج

على الرغم من أن نظام التشغيل أندرويد تم تطويره بواسطة شركة جوجل ، إلا أنه غالبًا ما يتم تخصيصه بواسطة الشركات المصنعة للهواتف الذكية.  ينتج عن ذلك أن تقدم كل علامة تجارية تجربتها الفريدة الخاصة بها ، ولكنها تؤدي أيضًا في بعض الأحيان إلى مشاكل.  على سبيل المثال ، تتعامل الأجهزة المختلفة مع خدمات الخلفية بشكل مختلف ، مما قد يكون محبطًا لبعض المستخدمين.  لحسن الحظ ، تعمل جوجل على شراكة مع سامسونج لتقديم تجربة خدمات خلفية أكثر اتساقًا.

 

خلال مقابلة مع Android Authority ، كشف Hyesoon (Sally) Jeong ، نائب الرئيس في Samsung Electronics والمسؤول عن تطوير واجهة المستخدم One UI ، أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لطرح تحديث واجهة المستخدم One UI 5.0 المستقر لجميع الأجهزة المتوافقة تقريبًا  الرائد (بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي وسلسلة Galaxy S21) قبل نهاية هذا العام.

 

وأضاف أن فريق One UI يعمل حاليًا على تقديم تحديثات سلسة ، وقد يتم طرحه مع One UI 6 العام المقبل.

 

واعتبارًا من الآن، لا يحتوي أي من هواتف Galaxy الذكية على ميزة Seamless Updates من Android ، مما يعني إعادة تشغيل الهواتف في وضع الصيانة لتثبيت التحديث ، مما يجعلك تنتظر لمدة 10 إلى 20 دقيقة قبل استخدام الجهاز.  مع إدخال هذه الميزة ، ستتلقى هواتف سامسونج التحديثات وتثبتها في الخلفية وإعادة التشغيل بعد انتهاء التثبيت.

 

إضافة إلى ذلك، نفى المسؤول التنفيذي الشائعات القائلة بأن One UI ستأتي إلى أجهزة Chromebook وأجهزة التلفزيون.  فقال "لا توجد خطط لـ One UI لتقديم منتجات أخرى ، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة Chromebook وما إلى ذلك".

 

تقوم سامسونج باختبار One UI 5 منذ شهور.  كما ذكرنا ، ستطرح الشركة تحديث البرامج الثابتة الثابت لسلسلة Galaxy S22 بنهاية أكتوبر.

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