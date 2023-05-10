لأصحاب المرتبات القليلة.. أرخص موبايلات سامسونج بمواصفات ممتازة

في الفترة الأخيرة زاد جدا أسعار هواتف المحمول وأصبح هناك أرقام خرافية تصعب على الفئات المتوسطة من محدودي الدخل، ولكننا سنقدم لكم مجموعة متميزة من هواتف سامسونج الجديدة بسعر اقتصادي مقارنة مع الهواتف المنافسة.

هاتف سامسونج Galaxy A03

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 بمعالج معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة +HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V،على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03 حوالي 3750 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy A30

يعد هاتف سامسونج Samsung A30 هو أول هاتف اقتصادي في هذه الفئة، و تزود سامسونج الاتف بشاشة نوع Super AMOLED كبيرة قياس 6.4 بوصة، مع ألوان Infinity-U Ultra HD الغنية مثل هاتف Realme 5 Pro، كما يتوفر في الهاتف طبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3 التي تحمي الشاشة من الصدمات والخدوش.

ويعمل هاتف سامسونج Samsung A30 بمعالج ثماني النواة Exynos 7904، ومعالج الرسوميات Mali-G71 MP2، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 3 أو 4 جيجابايت ، و 32 أو 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت، كما أنه يتمتع بأداء جيد جداً مما يجعله مناسب لعشاق ألعاب الفيديو الشهيرة مثل لعبة PUBG.

كما أن من أهم مميزات هاتف سامسونج Samsung A30 هو جودة الكاميرا الخلفية حيث يقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 5 ميجابكسل، بجانب كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل في الأمام.

ويدعم الهاتف منفذ شحن TYPE-C، ويحزم بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، والشحن السلكي بقوة 15 وات.

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A30 حوالي 3000 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy M13

يعمل هاتف سامسونج Galaxy M13 بواسطة معالج سامسونج من نوع Exynos 850 ثماني النواة، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة لذاكرة إضافة عبر microSD.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M13، بشاشة من نوع PLS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD بدقة 1080 * 2040 بكسل.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M13، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy M13، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy M13 حوالي 3000 جنيه مصري.