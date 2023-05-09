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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus الجديد بتخفيض كبير

اشتري هاتف سامسونج
اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus الجديد بسعر مخفض

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق.  لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

ومن أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus حيث يتوفر بسعر 85 ألف روبية هندية أي ما يعادل 31 ألف و 450 جنيه مصري تقريبا ، ويمكن شراؤه من الموقع الإلكتروني سامسونج الهند Samsung India  .

Galaxy S23 Plus

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Plus

 

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23+ بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1080 x 2340 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 .

 

وبالنسبة للسوفت وير، يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23+ بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 740. ويأتي هاتف سامسونج مقترنا بسعة واحدة لذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعتين لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سامسونج Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Fab Grab Fest Samsung India

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