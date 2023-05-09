اشتري هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus الجديد بتخفيض كبير

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق. لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

ومن أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus حيث يتوفر بسعر 85 ألف روبية هندية أي ما يعادل 31 ألف و 450 جنيه مصري تقريبا ، ويمكن شراؤه من الموقع الإلكتروني سامسونج الهند Samsung India .

Galaxy S23 Plus

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Plus

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23+ بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1080 x 2340 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 .

وبالنسبة للسوفت وير، يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23+ بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 740. ويأتي هاتف سامسونج مقترنا بسعة واحدة لذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعتين لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.