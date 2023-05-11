Realme تطلق أحدث سماعات إيربودز بسعر رخيص

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث سماعات لا سلكية لها، إلى جانب سلسلة Realme 11 ، وحصلنا أيضًا على أحدث عضو في عائلة Buds Air - Realme Buds Air 5 Pro.

مواصفات السماعات اللاسلكية Realme Buds Air 5 Pro

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني ، توفر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من Realme مكبرات صوت 11 مم ومحركات مستوية 6 مم وإلغاء ضوضاء نشط (ANC) ودعم ترميز LDAC عالي معدل البت.

تقترن سماعات الأذن عبر Bluetooth 5.3 وهي مقاومة لرش السوائل IPX5. تدعي Realme أن نظام ANC الخاص بها يمكن أن يغرق ما يصل إلى 50 ديسيبل من الضوضاء من حولك بفضل 6 ميكروفونات مقسمة بين السماعتين. تم تصنيف عمر البطارية بما يصل إلى 11 ساعة على السماعات مع إيقاف تشغيل ANC و 40 ساعة مع علبة الشحن. تدعم ال buds أيضًا اقتران الجهاز المزدوج.

سعر سماعات Realme Buds Air 5 Pro

تأتي السماعات اللاسلكية Buds Air 5 Pro بألوان البيج و الأسود مقابل 399 يوان صيني (أي ما يعادل 58 دولارًا). يبدأ البيع المفتوح في الصين في 31 مايو. سيتم تفصيل الأسعار الدولية والتوافر في وقت لاحق.