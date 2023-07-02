إصابة 5 أشخاص في حادث سير بطريق السنطة طنطا بسبب السرعة الزائدة

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ السنطة" بمحافظة الغربية مساء اليوم اصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في الجسد، من بينها حالات خطرة، نتيجة حادث تصادم بين عدة دراجات نارية «موتوسيكلات» أمام قرية ميت حبيش البحرية كما تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم عدة درجات نارية «موتوسيكلات»، على طريق «طنطا - السنطة»، بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات بالغة.

وانتقلت قوة أمنية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كل من: محمد سمير أبو اليزيد، 39 عاما، باشتباه «نزيف بالمخ والبطن، وكسر بالضلوع»، وكدمات وسحجات متفرقة، وزياد محمد سمير أبو اليزيد، 5 سنوات، اشتباه «نزيف بالمخ، وكسر بالحوض»، وكدمات متفرقة، مقيمين بقرية ميت حبيش، وعمر خالد أبو عزيزة، 17 عاما، مقيم بقرية الجعفرية، يعاني من كسر مضاعف بالركبة اليسري، وكسر بالعضد الأيسر وسحجات الزراع الأيمن، ومصطفى يوسف هدد، 18 عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة، ومحمد كامل عبد الوهاب، 38 عاما، مقيم بقرية كفر سبطاس، كسر بالساقين والزراع الأيمن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بفتح باب التحقيق.