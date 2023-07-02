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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال تطوير وتوافد كبير على مصيف بلطيم في رابع أيام عيد الأضحى

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

يشهد مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً على شواطئه الـ 6، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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ومن خلال إطلالة علوية، تظهر ملامح وجمال مصيف بلطيم، ومن المتوقع أن يتردد على المصيف 3 ملايين مصيف من كافة المحافظات المصرية، فشهد المصيف أعمال تطوير من أعمال رصف الطرق بالأسفلت، ورصف عدد من الميادين بالانترلوك، إضافة لزيادة المساحات الخضراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وما زالت أعمال التطوير مستمرة بشواطئ المصيف، وجرى القضاء على مشكلة الصرف الصحي، بإنشاء محطتي صرف صحي ومعالجة، إضافة لتطوير بوابات المصيف كلادينج.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير مصيف بلطيم، ليستعيد المصيف مكانته، إضافة لتوفير كافة الخدمات للمصطافين، لقضاء إجازة سعيدة، إضافة لتنوع الأنشطة ووسائل الترفيه، والملاهي، وتوفير الخدمات الطبية المجانية من خلال السيارة الطبية المتنقلة، وتوفير العلاج مجاناً، إضافة لوحدتين صحيتين بالأمل والنرجس، وتوفير السلع الغذائية، و3 مخابز، بالإضافة لمخابز عيش حر.

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