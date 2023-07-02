فرج عامر: لاعب سموحة نجم مباراة منتخب مصر الأولمبي والجابون

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن نجم الشوط الثاني من مباراة مصر والجابون ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك: مصر فازت علي الجابون وتصدرت مجموعتها في تصفيات إفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية القادمة، وستلتقي مع غينيا في مباراة نصف النهائي.. المهم أن نجم الشوط الثاني هو ميسي لاعب سموحة المعار من الأهلي.

نجح منتخب مصر الأولمبي في إضافة الهدف الثاني في شباك منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

فيما جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثاني.