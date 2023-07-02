عصام هلال: استثمارات أوروبا في مصر بلغت 39 مليار دولار.. فيديو

اكد المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل والقائمة على أسس اقتصادية قوية.

وقال عصام هلال، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن هناك علاقات تبادل تجاري خاصة في المنح والقروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، اضاقة إلى أنه توجد استثمارات أوروبية في مصر بقيمة 39 مليار دولار.

الدور المصري القوي

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لها دور اقليمي وأصبحت مصر مهمة في المنطقة، خاصة بعد الدور المصري القوي في الأزمة السودانية، وعدد من الأزمات المهمة في المنطقة.