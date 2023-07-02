محمود صابر: أتمنى أن نكون سببا في رسم الابتسامة على وجوه المصريين

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات اللاعب محمود صابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"محمود صابر: نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى نتعلم منه الكثير وهدفنا منذ البداية الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة واتمنى ان نكون سبب فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين".

ويذكر أنه قد أعلن اللاعب أحمد حسن عن حصول الأهلي على مستحقات صفقة حمدي فتحي دفعة واحدة من الوكرة القطري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"خاص.. الأهلي يحصل على مستحقات صفقة حمدي فتحي دفعة واحدة من الوكرة القطري".