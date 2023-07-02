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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إهانة رجال مصر| رضوى الشربيني.. حكاية مذيعة أدمنت الإثارة فوقعت في الفخ

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

دائمًا ما تثير الاعلامية رضوى الشربيني الجدل من خلال عدة منصات سواء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المختلفة أو من خلال برنامجها عبر شاشة قناة cbc الفضائية، ومن المعروف عن رضوى الشربيني إنها دائمًا تهاجم الرجل وتنصر المرأة.

رضوى الشربيني 

رضوى الشربيني تهين الرجال

وكتبت رضوى الشربيني بالامس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مش فاهمة ليه البنات متبحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط بيه".

أثار المنشور جدلا واستياء واسعا وعلى الفور اتخذت مجموعة قنوات سي بي سي قرارا بإحالتها إلى التحقيق.

قرار إيقاف رضوى الشربيني CBC

وأكدت القناة في بيانها أن البوست الذي نشرته رضوى الشربيني كان عبر صفحتها الشخصية لم يذاع أو ينشر على منصة من منصات القنوات التابعة لها ولكنه تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، ولذلك سوف يتم تحويلها للتحقيق.

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رضوى الشربيني إثارة على الدوام

رضوى الشربيني يبدو أنها أصبحت تستمتع بمثل هذه الأزمات، فهي متهمة دائما بالتحريض ضد الرجال والانحياز إلى صف المرأة على الدوام من خلال برنامجها الشهير “هي وبس”.

كثيرا ما توجه رضوى رسائل من مثل هذا النوع إلى الفتيات والزوجات ما جعل البعض يصفها بأنها “عدوة الرجال”.

رضوى الشربيني 

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني 42 عاما من مواليد 1981 بدأت مشوارها في شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ثم قدمت بعد ذلك برنامج للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، عدد من البرامج الأخرى لكن توهجها الحقيقي كان من خلال برنامجها الحالي هي وبس الذي تقدمه منذ سنوات على شاشة سي بي سي سفرة.

ورضوى الشربيني منفصلة ولديها ابنتان وفي أحاديث سابقة لها وصفت الطلاق بأنه “بهدلة”، وفي موقف طريف كانت مازحت جمهورها في مرة من المرات عبر السوشيال ميديا عن الزواج وتلقت عروضا بالجملة.

محنة وفاة والدتها

مرت رضوى الشربيني بمطبات صعبة في حياتها من قبل وكان أصعبها حين توفيت والدتها متأثرة بفيروس كورونا بعد معاناة مع الفيروس لمدة 50 يوما.

وفي أول ظهور لها في برنامجها عقب وفاة والدتها بكت رضوى على الهواء وحكت عن رحلة والدتها مع الفيروس اللعين ووصفت الأمر بالكابوس.

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