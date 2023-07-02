عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، تغطية خاصة حيث أعلنت مجموعة قنوات cbc تحويل المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج هي وبس، على شاشة قناة (سي بي سي) سفرة للتحقيق على خلفية منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير، "تويتر".

شاهد الفيديو:

وجاء في بيان قناة (سي بي سي): تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات.

وقالت الشربيني ، عبر حسابها الرسمي: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

جدير بالذكر، أن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حددت عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامي المعد من قبل نقابتهم.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

ترشيحاتنا

استثمارات تكنولوجية.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يبدأ زيارة مهمة إلى الصين

إعلان صادم من بوتين بشأن حرق القرآن في السويد

إسرائيل تخطط لـ “تهويد” الجليل ببناء مستوطنة جديدة رغم معارضة فلسطين وأمريكا

أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد..بسعر مميز

ميركاتو “تعيس” للقلعة البيضاء| الزمالك يتلقى 3 صدمات بموسم الانتقالات.. والفشل يلاحق صفقاته

اعرف سعر نيسان قشقاي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

الوجه المظلم لفرنسا يجبر الشباب على الدخول في حالة حرب مع الحكومة .. صور

فيديو

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ