إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، تغطية خاصة حيث أعلنت مجموعة قنوات cbc تحويل المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج هي وبس، على شاشة قناة (سي بي سي) سفرة للتحقيق على خلفية منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير، "تويتر".

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وجاء في بيان قناة (سي بي سي): تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات.

وقالت الشربيني ، عبر حسابها الرسمي: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

جدير بالذكر، أن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حددت عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامي المعد من قبل نقابتهم.