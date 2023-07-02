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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: بن شرقي أبو الرجولة ومحمد الشناوي هيطير من الأهلي

صدى البلد

أعلن طارق السيد نجم الزمالك ،  مغادرة محمد الشناوي للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" بن شرقي "أبو الرجولة" ومكالمة مع الجعدي والشناوي "هيطير" - كواليس حصرية من البيت الأبيض والأحمر ".

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الأهلي يكشف لصدى البلد حقيقة عرض النصر لضم محمد الشناوي |خاص

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فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تفاوض محمد الشناوي مع النصر السعودي


وأكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية من أي نادي لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه ليس هناك أي عروض سواء من النصر السعودي أو غيره.


وأضاف:" الشناوي قائد الفريق ولاعب مهم للغاية ويحظي بتقدير خاص من الجهاز الفني وأيضاً من رئيس النادي محمود الخطيب ولكن ليس هناك أي عروض له".
فيما أوضح مصدر مقرب من الحارس أنه لم يصله أي شئ رسمي أو ودي والأمر لم يتخطي تحدث وسيط معه حول هذا الأمر.
ويلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

محمد الشناوي نجم الزمالك

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