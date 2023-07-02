الأهلي يكشف لصدى البلد حقيقة عرض النصر لضم محمد الشناوي |خاص

أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية من أي نادي لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه ليس هناك أي عروض سواء من النصر السعودي أو غيره.

واضاف:" الشناوي قائد الفريق ولاعب مهم للغاية ويحظي بتقدير خاص من الجهاز الفني وأيضاً من رئيس النادي محمود الخطيب ولكن ليس هناك أي عروض له".

فيما أوضح مصدر مقرب من الحارس أنه لم يصله أي شئ رسمي أو ودي والأمر لم يتخطي تحدث وسيط معه حول هذا الأمر.

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.