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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمارات تكنولوجية.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يبدأ زيارة مهمة إلى الصين

الصين والسعودية
الصين والسعودية

يقوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، ومنطقة هونج كونج الإدارية، وشينزن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لبرنامج الزيارة سيلتقي الوزير السعودي بنظيره الصيني، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الصينية في السنوات الأخيرة، لتؤكد متانة الشراكة بين البلدين التي تتسم بتسارع الوتيرة في ظل تصاعد الفرص العالمية وتطور التقنيات في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن تسهم زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في تعزيز شراكات عديدة، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات التقنية الصينية إلى المملكة من خلال بناء شراكات إستراتيجية، تعزز نمو الاقتصاد الرقمي، وتحقق الازدهار في مجالي الابتكار والفضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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