عبوة واحدة .. شروط أخذ ماء زمزم خارج السعودية

أفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية ، أن وزارة الحج السعودية تنشر اشتراطات شحن ماء زمزم للحجاج خارج المملكة العربية السعودية.

وتتلخص هذه الشروط للسفر بماء زمزم خارج البلاد كالتالي:

-الشحن مع الأمتعة

-يكون ضمن عبوات مخصصة للشحن

-عبوة واحدة لكل حاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024، لافتة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والمتضمنة حصة كل دولة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في بيان امس السبت، إن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهما سيسهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.