بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

اعتادت ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.



وشاركت ياسمين رئيس جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها.



وظهرت بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية كاش مايوه بالحمالات.

وتتميز ياسمين رئيس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين رئيس، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.