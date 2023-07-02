للإهمال والتقصير في العمل..إنهاء تكليف رئيسي الوحدتين المحليتين بصفط زريق وطوخ القراموص بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنهاء تكليف محسن محمد الشحات متولي رئيس الوحدة المحلية القروية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم و نقله للعمل بديوان عام المركز علي وظيفة من ذات الدرجة النوعية وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعته لسير انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية وغلق أبوابها أمام المواطنين

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف أمل ياسين محمد واكد رئيسة الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير و نقلها للعمل بديوان عام المركز علي وظيفة من ذات الدرجة النوعية وذلك لعدم المتابعة الجيدة لحالات التعدي بالبناء المخالف علي الارض الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال أجازة عيد الاضحى المبارك.

أكد محافظ الشرقية علي ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات وكذلك التعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات لهم , قائلا ً ان معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف علي مدي تواجدهم في الشارع ومتابعة اعمال النظافة ورفع ‏الاشغالات والتصدي لأعمال البناء المخالف وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.