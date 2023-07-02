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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولتان لمحافظ الغربية بطنطا والمحلة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وانتشار فرق النظافة بالشوارع والميادين، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وخلال الجولة الأولى تفقد رحمي أعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة الداون تاون، كما تابع أعمال توسعة طريق طنطا المحلة، بهدف فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها تلك المنطقة على مدار سنوات، وخلال جولته الثانية تفقد رحمي أعمال إنشاء كورنيش المحلة إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشوارع المدينة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة ومركز زفتى

وقال رحمي إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بكافة المدن والأحياء، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ أعمال تطوير القرى ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

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أجازة عيد الأضحى الاختناقات المرورية الاضحى المبارك الاختناق الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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