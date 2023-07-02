عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة .. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني يخرب الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب حتى لا يخوض معركة.

وقال ريتر: "دفع الروس مكافأة مقابل كل دبابة تم تدميرها… الرجل الذي هدم أول دبابة ليوبارد حصل على مليون روبل مقابل تدميرها! والآن كل روسي في الصفوف الأمامية يبحث عن هذه الدبابة”.

وأضاف أن الجميع يستدير في اتجاه الدبابات الغربية ويبدأ في إطلاق النار عليها بكل الأسلحة المتاحة.

وأوضح ريتر: “لذلك، فإن أولئك الذين يقودون دبابة ليوبارد يعبرون في حقول الألغام لتفجير الدبابة عن قصد".

رئيس أوكرانيا: روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود

روسيا تتوعد بـ "رد مناسب" على قرار رومانيا تقليص عدد دبلوماسييها

وأضاف أن “الغرب أعطى أهمية كبيرة لدبابة ليوبارد عالية التقنية، وكان يأمل في أن تغير مسار المواجهة في الحرب، ولكن في النهاية يدمرها الروس بسهولة”.

الجيش الأوكراني ريتر روسيا ليوبارد أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

قبل إغلاق موعد التقدم|إليك شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2023 والأوراق المطلوبة

موضوعات متعلقة

"انهيار أمام أعيننا".. إعلان مفاجئ من روسيا بشأن احتجاجات فرنسا

بسبب قرار بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

استثمارات تكنولوجية.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يبدأ زيارة مهمة إلى الصين

إعلان صادم من بوتين بشأن حرق القرآن في السويد

غادروا في أقرب وقت .. مسئول أوكراني كبير يبعث برسالة عاجلة لـ الشعب

زلزال قوي يضرب الحدود التركية الإيرانية

رئيسة وزراء فرنسا تعلق على مهاجمة منزل عمدة ضاحية في باريس وإحراقه

مسئول أوكراني كبير يوبخ الغرب بسبب فشل الهجوم المضاد

ترشيحاتنا

السويد تستنكر حرق المصحف وتدعو إلى احترام الحريات الدينية

فرنسا.. الخسائر تتجاوز الـ100 مليون يورو في مرسيليا بسبب أعمال العنف

مفاجأة صادمة .. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

كيف يرجع الحاج من الأراضي المقدسة كيوم ولدته أمه ؟

اليابان تتحدى الصين بإصلاح محركات F-35 الأمريكية

ذكرى ثورة 30 يونيو.. ماذا تعرف عن جرائم الجماعات الإرهابية بحق المصريين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

فيديو

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ