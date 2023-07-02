مفاجأة صادمة .. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني يخرب الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب حتى لا يخوض معركة.

وقال ريتر: "دفع الروس مكافأة مقابل كل دبابة تم تدميرها… الرجل الذي هدم أول دبابة ليوبارد حصل على مليون روبل مقابل تدميرها! والآن كل روسي في الصفوف الأمامية يبحث عن هذه الدبابة”.

وأضاف أن الجميع يستدير في اتجاه الدبابات الغربية ويبدأ في إطلاق النار عليها بكل الأسلحة المتاحة.

وأوضح ريتر: “لذلك، فإن أولئك الذين يقودون دبابة ليوبارد يعبرون في حقول الألغام لتفجير الدبابة عن قصد".

وأضاف أن “الغرب أعطى أهمية كبيرة لدبابة ليوبارد عالية التقنية، وكان يأمل في أن تغير مسار المواجهة في الحرب، ولكن في النهاية يدمرها الروس بسهولة”.